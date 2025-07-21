Самарским студентам Аэрокоса подарили лунный двигатель НК-33А

Экспонат разместили на улице, рядом с Манежем, где сейчас работает приёмная комиссия вуза. Теперь любой желающий может подойти, рассмотреть агрегат вблизи, сделать фото и даже «на удачу» потрогать корпус — вряд ли двигатель взлетит без ракеты, но шанс есть всегда.