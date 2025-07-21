Самарским студентам Аэрокоса подарили лунный двигатель НК-33А

В кампусе Самарского университета имени Королёва, на Московском шоссе, установили необычный экспонат — ракетный двигатель НК-33А. Об этом рассказал телеграм-канал НАУКА63.
Это современная версия легендарного агрегата, разработанного в СССР для лунной программы. Именно такие двигатели используются для запуска ракет-носителей «Союз-2.1в», собранных в Самаре.
Экспонат разместили на улице, рядом с Манежем, где сейчас работает приёмная комиссия вуза. Теперь любой желающий может подойти, рассмотреть агрегат вблизи, сделать фото и даже «на удачу» потрогать корпус — вряд ли двигатель взлетит без ракеты, но шанс есть всегда.
НК-33А — это не просто элемент ракетной техники, а образец высокой инженерной мысли: высокая тяга, многократное применение и надёжность — всё это делает его достойным экспонатом.
По словам Виталия Смелова, директора Института двигателей и энергетических установок, это уже четвёртый двигатель, переданный университету предприятием «ОДК-Кузнецов».
История двигателя уходит корнями в прошлое — его оригинал создавался под руководством легендарного конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, который долгие годы возглавлял кафедру университета.
Теперь у абитуриентов, их родителей и просто гостей университета есть ещё одна причина остановиться и посмотреть вверх — туда, где когда-то должны были полететь лунные ракеты.
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