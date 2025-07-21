В Крестном ходе в Казани приняли участие пять тысяч человек

Молитвенное шествие началось в Благовещенском соборе Казанского кремля. В 10:00 планируется начало торжественной литургии, которую возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Накануне он прибыл в Казань, в аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.
После окончания литургии для прихожан и паломников организуют праздничную трапезу и культурную программу. В 18:00 в парке «Елмай» пройдет выступление певицы Ольги Кормухиной.
Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.Читать дальше