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В Крестном ходе в Казани приняли участие пять тысяч человек

Пять тысяч человек стали участниками Крестного хода с Казанской иконой Божией Матери. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Источник: Коммерсантъ

Молитвенное шествие началось в Благовещенском соборе Казанского кремля. В 10:00 планируется начало торжественной литургии, которую возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Накануне он прибыл в Казань, в аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

После окончания литургии для прихожан и паломников организуют праздничную трапезу и культурную программу. В 18:00 в парке «Елмай» пройдет выступление певицы Ольги Кормухиной.

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