Жительницу Перми вылечили от четырех болезней сердца за одну операцию

В Кардиодиспансер Перми поступила 57-летняя женщина. В медучреждение ее доставила скорая помощь с выраженной одышкой, отеками и болью в груди. Проведенное обследование показало у поступившей пациентки четыре патологии сердца, которые по отдельности являлись показанием к операции на открытом сердце.
У женщины выявили: поражение коронарных артерий, критический стеноз с недостаточностью митрального клапана, нарушение ритма сердца по типу фибрилляции предсердий и тромб в ушке левого предсердия. Каждая из этих проблем могла стать причиной инфаркта, инсульта или привести к смерти.
В Кардиодиспансере отметили, что такой комплекс заболеваний встречается крайне редко, опасность представляла каждая из патологий. Хирурги приняли решение провести операцию на открытом сердце с последующим стенозом (сужением просвета) сонных артерий.
«Одномоментно в условиях искусственного кровообращения на остановленном сердце мы выполнили коронарное шунтирование, протезирование митрального клапана, а также радиочастотную абляцию для лечения аритмии», — поделился ходом операции заведующий кардиохирургическим отделением Кардиодиспансера Алексей Вронский.
После этого хирурги удалили тромб из ушка левого предсердия для профилактики повторного тромбообразования. Жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, ей необходимо четко следовать рекомендациям специалистов.