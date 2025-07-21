Жительницу Перми вылечили от четырех болезней сердца за одну операцию

В Кардиодиспансер Перми поступила 57-летняя женщина. В медучреждение ее доставила скорая помощь с выраженной одышкой, отеками и болью в груди. Проведенное обследование показало у поступившей пациентки четыре патологии сердца, которые по отдельности являлись показанием к операции на открытом сердце.