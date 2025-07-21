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В Москве за ночь выпало более 50 процентов от месячной нормы осадков

Синоптик Леус: в Москве за ночь выпало 58 процентов от месячной нормы осадков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь с воскресенья на понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«В Москве за прошедшую ночь выпало от 28 миллиметров осадков на ВДНХ и МГУ до 49 миллиметров в Тушино», — рассказал он.

Это составляет от трети до более чем половины июльской нормы.

Синоптик отметил, что в соседнем Красногорске в осадкомеры метеорологов попало 57 миллиметров дождя, а в Коломне — 66. Это новый суточный рекорд и почти месячная норма осадков.

Из-за погодных условий перекрыли движение на Шелепихинской набережной, Дептранс рекомендует использовать городской транспорт. Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города и на вылетных магистралях по направлению в область.

На станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Подмосковье произошло подтопление. Перекрыт пешеходный тоннель, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производятся.