«Мама, я женюсь»: в Новосибирской области семь лет ищут таинственно исчезнувшего врача Романа Килина

Молодой медик работал в больнице, жил в селе Коурак Тогучинского района. О его исчезновении стало известно 7 сентября 2017 года. Родственники до сих пор не знают, где он и жив ли. Они называют его пропажу таинственной.
По словам родителей пропавшего, он собирался вечером ехать в Тогучин к возлюбленной. По дороге разговаривал с ней по телефону, но внезапно оборвалась связь.
«Накануне произошедшего он оповестил всех, что собирается жениться на коллеге. Она работает медсестрой. Приходит и говорит: “Мам, я люблю её, буду жениться”. Мы не возражали, готовились к сватовству», — говорит мать Романа Килина.
Пара должна была пожениться 16 октября. Но буквально за месяц до торжества жених пропал.
Родственники и друзья начали поиски. Прочёсывали все уголки Тогучинского района, но Романа нигде не было. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» медик до сих пор числится в списке без вести пропавших.
Приметы Романа Килина: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза темно-карие. Сибиряк был одет в клетчатую рубашку и джинсы, с собой нес портфель и телефон.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите в редакцию Сиб.фм: