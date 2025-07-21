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«Мама, я женюсь»: в Новосибирской области семь лет ищут таинственно исчезнувшего врача Романа Килина

Медик хотел жениться на коллеге, но без вести пропал по неизвестным причинам. Поиски Романа Килина продолжаются.

Источник: Сиб.фм

Молодой медик работал в больнице, жил в селе Коурак Тогучинского района. О его исчезновении стало известно 7 сентября 2017 года. Родственники до сих пор не знают, где он и жив ли. Они называют его пропажу таинственной.

По словам родителей пропавшего, он собирался вечером ехать в Тогучин к возлюбленной. По дороге разговаривал с ней по телефону, но внезапно оборвалась связь.

«Накануне произошедшего он оповестил всех, что собирается жениться на коллеге. Она работает медсестрой. Приходит и говорит: “Мам, я люблю её, буду жениться”. Мы не возражали, готовились к сватовству», — говорит мать Романа Килина.

Пара должна была пожениться 16 октября. Но буквально за месяц до торжества жених пропал.

Родственники и друзья начали поиски. Прочёсывали все уголки Тогучинского района, но Романа нигде не было. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» медик до сих пор числится в списке без вести пропавших.

Приметы Романа Килина: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза темно-карие. Сибиряк был одет в клетчатую рубашку и джинсы, с собой нес портфель и телефон.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377−76−35 (WhatsApp).