Бывшего главу «Единства-Юг» судят за хищения при поставке контейнеров

В октябре 2021 года администрация района заключила с фирмой контракт на поставку 555 металлических контейнеров на сумму 6 млн рублей. Однако, подрядчик поставил ящики ненадлежащего качества и в меньшем количестве. Тем не менее, глава района подписал акты приемки и произвел полную оплату. Вскоре главы сельсоветов сообщили о их непригодности.