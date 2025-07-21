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Бывшего главу «Единства-Юг» судят за хищения при поставке контейнеров

Бывший генеральный директор и представитель ООО «Единство-Юг» обвиняются в мошенничестве при исполнении муниципального контракта на поставку мусорных контейнеров в Ирбейском районе Красноярского края.

Источник: Freepik

В октябре 2021 года администрация района заключила с фирмой контракт на поставку 555 металлических контейнеров на сумму 6 млн рублей. Однако, подрядчик поставил ящики ненадлежащего качества и в меньшем количестве. Тем не менее, глава района подписал акты приемки и произвел полную оплату. Вскоре главы сельсоветов сообщили о их непригодности.

Представитель фирмы предложил бывшему заместителю главы района взятку в виде автошин и дисков на сумму 67 тысяч рублей за уклонение от ответственности. Подкуп был разоблачен, и бывший замглавы был приговорен к 1,5 годам условно. Глава района стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

Сама фирма оштрафована на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение от имени организации. Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве против бывшего гендиректора и представителя ООО «Единство-Юг». На их имущество стоимостью 8 млн рублей наложен арест. Дело будет рассмотрено Ирбейским районным судом.

Как раннее писал «МК в Красноярске», на соцработника из Уяра заведено уголовное дело о хищении денег из бюджета. По оценке прокуратуры, схема работала около трех лет — с 2021 по 2024 годы.