Бывшего главу «Единства-Юг» судят за хищения при поставке контейнеров

В октябре 2021 года администрация района заключила с фирмой контракт на поставку 555 металлических контейнеров на сумму 6 млн рублей. Однако, подрядчик поставил ящики ненадлежащего качества и в меньшем количестве. Тем не менее, глава района подписал акты приемки и произвел полную оплату. Вскоре главы сельсоветов сообщили о их непригодности.
Представитель фирмы предложил бывшему заместителю главы района взятку в виде автошин и дисков на сумму 67 тысяч рублей за уклонение от ответственности. Подкуп был разоблачен, и бывший замглавы был приговорен к 1,5 годам условно. Глава района стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.
Сама фирма оштрафована на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение от имени организации. Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве против бывшего гендиректора и представителя ООО «Единство-Юг». На их имущество стоимостью 8 млн рублей наложен арест. Дело будет рассмотрено Ирбейским районным судом.
Как раннее писал «МК в Красноярске», на соцработника из Уяра заведено уголовное дело о хищении денег из бюджета. По оценке прокуратуры, схема работала около трех лет — с 2021 по 2024 годы.