Виновник смертельного ДТП Никита Лазьков просит УДО в Новосибирске

Несмотря на смягчение наказания в прошлом году, осужденный теперь претендует на полное досрочное освобождение, что вызывает резонанс в обществе, особенно среди коллег и близких погибшего журналиста, считающих, что виновник ДТП должен отбыть назначенный срок полностью. Решение суда по этому ходатайству станет известно после заседания 9 сентября, и оно будет учитывать поведение осужденного, его отношение к труду и другие факторы, предусмотренные законодательством для подобных случаев.