Виновник смертельного ДТП Никита Лазьков просит УДО в Новосибирске

В Новосибирске Первомайский районный суд 9 сентября рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Никиты Лазькова, осужденного за смертельное ДТП, в котором погиб журналист Антон Лучанский, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Напомним, что трагедия произошла 30 марта 2020 года, когда Лазьков, управляя иномаркой, сбил телеведущего, выходившего из трамвая, за что в июле 2020 года был приговорен к 6,5 годам колонии общего режима и выплате 1 млн рублей в пользу вдовы погибшего.
«В августе 2024 года суд заменил Лазькову оставшуюся часть срока на принудительные работы с удержанием 10% заработка, а в марте 2025 года апелляция потерпевшей, несогласной с этим решением, была отклонена», — отметили в судебной пресс-службе.
Несмотря на смягчение наказания в прошлом году, осужденный теперь претендует на полное досрочное освобождение, что вызывает резонанс в обществе, особенно среди коллег и близких погибшего журналиста, считающих, что виновник ДТП должен отбыть назначенный срок полностью. Решение суда по этому ходатайству станет известно после заседания 9 сентября, и оно будет учитывать поведение осужденного, его отношение к труду и другие факторы, предусмотренные законодательством для подобных случаев.