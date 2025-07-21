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В Омске появились планы по строительству ещё одной станции метро

Правда, пока это лишь планы.

Источник: Om1 Омск

В Омске могут достроить пять станций метро с электродепо и возвести ещё одну — на улице Маршала Жукова, объединив её с трамвайной сетью. Такие планы содержатся в проекте комплексного плана транспортного обслуживания населения на 2026 — 2030 годы, который опубликовал региональный минтранс.

Однако конкретного проекта пока нет — в документе сказано, что правительство пока только рассматривает этот вопрос. В пользу того, что планы останутся только планами, говорит и то, что строительство метро не включено в список мероприятий ни «реалистичного», ни «оптимистичного» варианта развития событий комплексного плана.

Напомним, что строительство метро велось с 2001 по 2015 и остановилось из-за нехватки финансирования. За это время успели вложить 12,3 млрд рублей (38,4 млрд в ценах 2024 года), а готовность объекта составила всего 35%. На правом берегу тоннели и станции законсервировали в 2019 году минимум на десять лет, левобережную часть до сих пор не смогли законсервировать из-за нехватки 4,2 млрд рублей.

На строительство метро в Омске было потрачено 12,3 млрд рублей, или 38,4 млрд в ценах 2024 года. В 2015 году строительные работы полностью прекратили. Общая готовность объекта — 35%.