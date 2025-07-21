В Омске появились планы по строительству ещё одной станции метро

Напомним, что строительство метро велось с 2001 по 2015 и остановилось из-за нехватки финансирования. За это время успели вложить 12,3 млрд рублей (38,4 млрд в ценах 2024 года), а готовность объекта составила всего 35%. На правом берегу тоннели и станции законсервировали в 2019 году минимум на десять лет, левобережную часть до сих пор не смогли законсервировать из-за нехватки 4,2 млрд рублей.