Пьяная мамаша набросилась на фельдшера в Башкирии

В минувшие выходные в Миякинском районе Башкирии случилось нападение на медицинского работника. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Инцидент произошел во время вызова фельдшера семилетнему ребенку. Мать мальчика, будучи пьяной, набросилась на медика — пыталась отобрать медицинский чемодан и телефон, ударила по лицу.
Глава Минздрава Башкирии подчеркнул, что подобные нападения на медработников абсолютно недопустимы и наносят серьезный ущерб всей системе здравоохранения.
Профсоюз работников здравоохранения республики уже проведет проверку инцидента в рамках программы страхования.
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