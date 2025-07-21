Санаторий «Улан» в Иркутской области снова не удалось продать

Повторные открытые торги по продаже имущества санатория-профилактория «Улан» на 150 мест 1986 года постройки в Саянске (Иркутская область) не состоялись, несмотря на снижение цены более чем в два раза. Начальная стоимость лота на последних торгах составляла 192 млн руб., на предыдущих — 454 млн руб.