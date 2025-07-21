Зафиксировано аномально быстрое отступление ледника на острове Вильчека

«Экспедиция АПУ — 2025 в ходе высадки на остров Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа зафиксировала аномально быстрое отступление ледника. Сравнив современное положение ледника с данными космоснимков, исследователи пришли к выводу о том, что менее чем за 20 лет ледниковый купол острова разделился на две части, обнажив поверхность площадью в несколько квадратных километров», — сказал Демидов.