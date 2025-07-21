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Воронежцам в Березовой роще на четыре часа отключат воду

Перекроют ресурс из-за планового ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские коммунальщики предупредили жителей Березовой рощи о перекрытии воды 22 июля. Согласно плановым работам, будут менять задвижку диаметром 100 мм. В связи с этим холодное водоснабжение ограничат на четыре часа — с 10.00 до 14.00 в четных домах по ул. Березовая роща 2 — 46.

После отключения вода на некоторое время может быть желтоватого цвета Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды, контактируют с кислородом и покрываются тонким слоем ржавчины.

— После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — отметили в РВК-Воронеж.