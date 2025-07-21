Воронежцам в Березовой роще на четыре часа отключат воду

Воронежские коммунальщики предупредили жителей Березовой рощи о перекрытии воды 22 июля. Согласно плановым работам, будут менять задвижку диаметром 100 мм. В связи с этим холодное водоснабжение ограничат на четыре часа — с 10.00 до 14.00 в четных домах по ул. Березовая роща 2 — 46.