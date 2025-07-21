В омский «Авангард» прочат «очень дорогого» нападающего

«Вероятность этой сделки пока мне сложно оценить, но очевидно, что цена за такого игрока будет стремиться в стратосферу. Цифра с восемью нулями напрашивается. Также, видимо, после расставания с Владимиром Ткачевым потолок зарплат омской команды зажил новой жизнью. Уфимцы же в текущей ситуации не могут позволить себе иметь в составе высокооплачиваемых игроков», — отметил Михаил Зислис.