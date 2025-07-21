В омский «Авангард» прочат «очень дорогого» нападающего

Омский «Авангард» ведет переговоры с уфимским «Салаватом Юлаевым» о приобретении нападающего Александра Хмелевского. Как сообщает в своем телеграм-канале спортивный обозреватель Михаил Зислис, вероятность этой сделки пока до конца не ясна, однако в случае трансфера Хмелевский обойдется «Авангарду» очень дорого. Однако, по словам Зислиса, после ухода Ткачева омский клуб может себе это позволить.
«Вероятность этой сделки пока мне сложно оценить, но очевидно, что цена за такого игрока будет стремиться в стратосферу. Цифра с восемью нулями напрашивается. Также, видимо, после расставания с Владимиром Ткачевым потолок зарплат омской команды зажил новой жизнью. Уфимцы же в текущей ситуации не могут позволить себе иметь в составе высокооплачиваемых игроков», — отметил Михаил Зислис.
Александр Хмелевский ранее играл в НХЛ. В 2022-м перешел в «Салават Юлаев». В прошлом году контракт с американским легионером был продлен на три сезона.
В минувшем сезоне Хмелевский сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата, набрав 57 (25+32) очков. В плей-офф на его счету — еще 15 (8+7) очков.