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В пермской больнице Архангела Михаила создали уникальный аппарат для восстановления кистей рук

Поводом для начала научно-технических разработок стало поступление в пермскую больницу бойцов СВО с минно-взрывными травмами рук.

Поводом для начала научно-технических разработок стало поступление в пермскую больницу бойцов СВО с минно-взрывными травмами рук. Кости неправильно срослись, и требовалось дальнейшее хирургическое вмешательство.

Рентген показал отсутствие значительных фрагментов костей, функция кистей рук была нарушена. Травматолог Кирилл Кулешов сам создал устройство на основе аппарата Илизарова, который ранее не применялся для восстановления коротких костей пальцев.

Медики отмечают хорошие результаты лечения. Одного из пациентов ждет вторая операция по замещению части отсутствующей кости, у второго идет процесс наращивания собственной костной ткани. По оценке специалистов, в обоих случаях прогноз благоприятный.