12 рейсов задерживаются на вылет в аэропорту Сочи более чем на два часа

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме и обслуживает самолеты в порядке очередности. Однако, в течение дня, 21 июля, авиакомпании будут стабилизировать расписание полетов в связи с ограничениями, введенными в аэропортах Московского авиационного узла.
Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани курорта, по состоянию на 10:00, 12 рейсов задерживаются на вылет более чем на два часа. Это связано с поздним прибытием самолетов из других регионов. На время стабилизации расписания возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов, о чем авиакомпании предупреждают пассажиров.
На данный момент скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются положенные по закону питание, прохладительные напитки, а при необходимости — туристов размещают в гостинице.