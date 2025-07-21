Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 рейсов задерживаются на вылет в аэропорту Сочи более чем на два часа

Аэропорт Сочи стабилизирует расписание после ограничений в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме и обслуживает самолеты в порядке очередности. Однако, в течение дня, 21 июля, авиакомпании будут стабилизировать расписание полетов в связи с ограничениями, введенными в аэропортах Московского авиационного узла.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани курорта, по состоянию на 10:00, 12 рейсов задерживаются на вылет более чем на два часа. Это связано с поздним прибытием самолетов из других регионов. На время стабилизации расписания возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов, о чем авиакомпании предупреждают пассажиров.

На данный момент скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются положенные по закону питание, прохладительные напитки, а при необходимости — туристов размещают в гостинице.