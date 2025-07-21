12 рейсов задерживаются на вылет в аэропорту Сочи более чем на два часа

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани курорта, по состоянию на 10:00, 12 рейсов задерживаются на вылет более чем на два часа. Это связано с поздним прибытием самолетов из других регионов. На время стабилизации расписания возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов, о чем авиакомпании предупреждают пассажиров.