Казахстанцев предупреждают о мошенническом туризме

За последние недели несколько жителей Павлодара стали жертвами аферистов, которые действуют через мессенджеры, выдавая себя за сотрудников туристических агентств или посредников. В одном из инцидентов молодой человек перевел около 400 тысяч тенге за якобы выгодную путевку с обещанием быстрой регистрации и скидки. Однако после получения денег «знакомый» исчез, и туристическая поездка так и не состоялась.