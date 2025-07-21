Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках в Башкирии

Сегодня, 21 июля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой озвучил новое кадровое назначение.
— Указом главы республики полномочным представителем главы Республики Башкортостан в Государственном Собрании — Курултай назначен Константин Нилович Шагимуратов. Ну мы все его знаем и желаем ему успехов в этой работе, — заявил руководитель региона.
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