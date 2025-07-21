В Братске и Вихоревке после капремонта откроют две школы

— Капремонты школ по нацпроекту всегда на особом контроле. Работы в школе № 101 в Вихоревке и школе № 6 в Братске идут без задержек. Строители не должны подвести. У нас в регионе по национальному проекту работы идут на 12 объектах образования. Сроки должны быть исполнены. Это важно для жителей: родителей и их детей, учителей. Это наша репутация перед, — отметил Кобзев.