В Братске и Вихоревке после капремонта откроют две школы

В этом году в Братске и Вихоревке завершатся капитальные ремонты двух школ, проводимые в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, губернатор Игорь Кобзев во время рабочей поездки проверил ход работ и посетил строящуюся школу в 26-м микрорайоне Братска.
— Капремонты школ по нацпроекту всегда на особом контроле. Работы в школе № 101 в Вихоревке и школе № 6 в Братске идут без задержек. Строители не должны подвести. У нас в регионе по национальному проекту работы идут на 12 объектах образования. Сроки должны быть исполнены. Это важно для жителей: родителей и их детей, учителей. Это наша репутация перед, — отметил Кобзев.
В Вихоревке после двухлетнего ремонта откроется школа № 101. Работы начались в январе 2024 года: обновляют инженерные сети, кровлю, фасады, внутренние помещения. На это выделено 165,8 миллиона рублей. Сейчас идут отделочные работы, закупается оборудование. Школа состоит из трех зданий: основное (построено в 1947 году) вмещает 18 классов, спортзал и столовую, во втором находятся мастерские, в третьем — кабинеты ОБЖ. Во время ремонта 354 ученика занимались в других школах Вихоревки.
В Братске ремонтируют школу № 6 им. А. В. Синицына. В деревянном здании 1975 года меняют коммуникации, делают внутреннюю отделку. Бюджет работ — свыше 160 миллиона рублей, еще 13 миллионов потратят на мебель и оборудование. Завершить ремонт планируют к ноябрю.
Кроме того, в 26-м микрорайоне Братска строится новая школа на 1275 мест. Уже готов каркас здания, идет кладка стен. В школе будет бассейн, актовый зал и спортивные площадки. Сдача объекта запланирована на 2027 год.
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