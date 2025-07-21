Мост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске отремонтируют раньше срока

Сегодня, 21 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил строительную площадку моста имени 60-летия ВЛКСМ и лично оценил ход ремонтных работ. По его словам, все работы выполняются в соответствии с установленным графиком.
«Сдача объекта запланирована на конец 2026 года, однако подрядчик заверил, что выполнит работы раньше срока, предусмотренного контрактом», — отметил глава региона.
Власти продолжат регулярно выезжать на объект для контроля за ходом ремонта. Темпы работ остаются высокими, и подрядчик уверяет, что реконструкция будет завершена досрочно.
Напомним, что работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ начались в октябре 2024 года.