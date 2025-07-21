Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске отремонтируют раньше срока

По плану мост должны отремонтировать до осени 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил строительную площадку моста имени 60-летия ВЛКСМ и лично оценил ход ремонтных работ. По его словам, все работы выполняются в соответствии с установленным графиком.

«Сдача объекта запланирована на конец 2026 года, однако подрядчик заверил, что выполнит работы раньше срока, предусмотренного контрактом», — отметил глава региона.

Власти продолжат регулярно выезжать на объект для контроля за ходом ремонта. Темпы работ остаются высокими, и подрядчик уверяет, что реконструкция будет завершена досрочно.

Напомним, что работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ начались в октябре 2024 года.