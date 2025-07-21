В МЧС предупредили белорусов о природных катаклизмах 21 июля: будьте осторожны

Что касается погоды на 21 июля, то днем по стране ожидается переменная облачность. По восточной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами — грозы. Утром на некоторых территориях возможен туман. Ветер будет переменный 3−8 м/с, а порывы при грозах возможны до 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +28°С.