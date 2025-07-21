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В МЧС предупредили белорусов о природных катаклизмах 21 июля: будьте осторожны

В пресс-службе МЧС Беларуси предупредили граждан, что 21 июля местами ожидаются грозы и туманы.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 79% 754 мм рт. ст. +26°

Факторы опасности, которые влечет за собой потенциальная непогода: снижение видимости, повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий, пожары в жилых и производственных зданиях, а также в лесах.

Что касается погоды на 21 июля, то днем по стране ожидается переменная облачность. По восточной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами — грозы. Утром на некоторых территориях возможен туман. Ветер будет переменный 3−8 м/с, а порывы при грозах возможны до 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +28°С.