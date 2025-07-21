Студенты-педагоги в Хабаровском крае получат доплату к стипендии

Дополнительные меры поддержки будущим учителям введут в Хабаровском крае. По распоряжению главы региона Дмитрия Демешина, студенты, обучающиеся в вузах по целевому направлению, будут получать дополнительные выплаты к стипендии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Доплата составит 20 тысяч рублей для студентов, обучающихся на приоритетных направлениях педагогической подготовки (математика, физика, информатика, химия и биология), и 10 тысяч рублей для студентов прочих направлений педагогической подготовки.
Новые меры поддержки также разработали для учителей, не имеющих собственного жилья.
Тем, кто проживает в арендованном жилье, будут компенсировать часть расходов: до 10 тысяч рублей проживающим в городе и до пяти тысяч рублей проживающим в сельской местности.
Решение о введении новых мер поддержки для педагогов принял лично губернатор Дмитрий Демешин. Он поручил профильным ведомствам внедрить их в жизнь как можно быстрее, чтобы уже в новом учебном году учителя почувствовали его эффект. Стоит отметить, что решение губернатору «подсказала» сама педагогическая общественность, с которой он находится в постоянном плотном контакте. Благодаря постоянному общению и обратной связи от людей губернатор Демешин знает, что их волнует, и может предлагать эффективные решения.