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Студенты-педагоги в Хабаровском крае получат доплату к стипендии

Обучающимся по целевому направлению студентам будут доплачивать до 20 тысяч рублей ежемесячно

Источник: Freepik

Дополнительные меры поддержки будущим учителям введут в Хабаровском крае. По распоряжению главы региона Дмитрия Демешина, студенты, обучающиеся в вузах по целевому направлению, будут получать дополнительные выплаты к стипендии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Доплата составит 20 тысяч рублей для студентов, обучающихся на приоритетных направлениях педагогической подготовки (математика, физика, информатика, химия и биология), и 10 тысяч рублей для студентов прочих направлений педагогической подготовки.

Новые меры поддержки также разработали для учителей, не имеющих собственного жилья.

Тем, кто проживает в арендованном жилье, будут компенсировать часть расходов: до 10 тысяч рублей проживающим в городе и до пяти тысяч рублей проживающим в сельской местности.

Решение о введении новых мер поддержки для педагогов принял лично губернатор Дмитрий Демешин. Он поручил профильным ведомствам внедрить их в жизнь как можно быстрее, чтобы уже в новом учебном году учителя почувствовали его эффект. Стоит отметить, что решение губернатору «подсказала» сама педагогическая общественность, с которой он находится в постоянном плотном контакте. Благодаря постоянному общению и обратной связи от людей губернатор Демешин знает, что их волнует, и может предлагать эффективные решения.