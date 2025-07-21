Студенты-педагоги в Хабаровском крае получат доплату к стипендии

Решение о введении новых мер поддержки для педагогов принял лично губернатор Дмитрий Демешин. Он поручил профильным ведомствам внедрить их в жизнь как можно быстрее, чтобы уже в новом учебном году учителя почувствовали его эффект. Стоит отметить, что решение губернатору «подсказала» сама педагогическая общественность, с которой он находится в постоянном плотном контакте. Благодаря постоянному общению и обратной связи от людей губернатор Демешин знает, что их волнует, и может предлагать эффективные решения.