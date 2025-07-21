Новосибирец стал фигурантом уголовного дела из-за краденных кроссовок

20 июля в полицию поступило сообщение о краже в Кировском районе города. Неизвестный проник в квартиру на 2-м Телевизионном переулке и украл пару кроссовок стоимостью 18 тысяч рублей. Злоумышленник воспользовался тем, что дверь была не заперта.