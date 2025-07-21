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Новосибирец стал фигурантом уголовного дела из-за краденных кроссовок

По факту кражи возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.

Источник: Freepik

В Новосибирске задержан подозреваемый в квартирной краже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

20 июля в полицию поступило сообщение о краже в Кировском районе города. Неизвестный проник в квартиру на 2-м Телевизионном переулке и украл пару кроссовок стоимостью 18 тысяч рублей. Злоумышленник воспользовался тем, что дверь была не заперта.

Благодаря оперативным действиям полиции, преступник был задержан уже в тот же день. Им оказался 39-летний местный житель, ранее не судимый.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что новосибирец проник в чужой дом и украл садовую тачку с продуктами.