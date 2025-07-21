Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

«В настоящее время аэропорт “Шереметьево” работает без ограничений, в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании корректируют расписание полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам», — сообщили в «Шереметьево».