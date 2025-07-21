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Жители Ольхонского района пожаловались на свалку возле Байкала

Мусор валится из контейнеров, его к берегу разносит ветер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ольхонском районе жители Хурмы пожаловались на свалку возле Байкала. Об этом КП-Иркутск стало известно из сообщения Народного фронта. Они поясняют, что годом ранее ситуация обстояла точно также.

— Контейнеры для мусора стоят без крышек и ограждений, вокруг них валяются бытовые отходы. Ветер разносит мусор на несколько сотен метров, загрязняя территорию Прибайкальского национального парка. В туристический сезон контейнеров катастрофически не хватает, — уточняют сотрудники Народного фронта.

Из-за обилия мусора на территорию могут прийти дикие животные. Жители считают, что в Ольховский район требуются закрытые баки, которые выдержат ураганы. Также нужно усилить контроль уборкой площадок. Народный фронт обратился за помощью в природоохранную прокуратуру.