Жители Ольхонского района пожаловались на свалку возле Байкала

В Ольхонском районе жители Хурмы пожаловались на свалку возле Байкала. Об этом КП-Иркутск стало известно из сообщения Народного фронта. Они поясняют, что годом ранее ситуация обстояла точно также.
— Контейнеры для мусора стоят без крышек и ограждений, вокруг них валяются бытовые отходы. Ветер разносит мусор на несколько сотен метров, загрязняя территорию Прибайкальского национального парка. В туристический сезон контейнеров катастрофически не хватает, — уточняют сотрудники Народного фронта.
Из-за обилия мусора на территорию могут прийти дикие животные. Жители считают, что в Ольховский район требуются закрытые баки, которые выдержат ураганы. Также нужно усилить контроль уборкой площадок. Народный фронт обратился за помощью в природоохранную прокуратуру.