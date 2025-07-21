Жители Ольхонского района пожаловались на свалку возле Байкала

— Контейнеры для мусора стоят без крышек и ограждений, вокруг них валяются бытовые отходы. Ветер разносит мусор на несколько сотен метров, загрязняя территорию Прибайкальского национального парка. В туристический сезон контейнеров катастрофически не хватает, — уточняют сотрудники Народного фронта.