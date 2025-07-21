Попались в эти сети: какими функциями искусственного интеллекта мы пользуемся каждый день

Пока в России нет единого закона об искусственном интеллекте, но говорить об урегулировании его работы начали давно. В первую очередь общественность волнует использование нейросетей как «помощников» для мошенников: те обманывают россиян, создавая поддельные фото и даже аудио- и видеосообщения. Сейчас разрабатывается специальный свод законов — цифровой кодекс. В нем можно будет найти информацию о сферах, в которых допустимо, частично допустимо или вообще недопустимо использование ИИ.