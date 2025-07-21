Попались в эти сети: какими функциями искусственного интеллекта мы пользуемся каждый день

День искусственного интеллекта (ИИ) отмечают 16 июля. ИТ-специалист частной компании Андрей Раевский рассказал «Вечерней Москве», как ИИ развивался с момента его появления.
Разработка искусственного интеллекта началась в середине XX века с амбициозной мечты о создании машин, способных мыслить, как люди. Первые шаги были сделаны в области разработки алгоритмов, способных решать логические задачи. Первые специалисты, которые занялись этим, такие как Алан Тьюринг, Джон Маккарти и Марвин Мински, заложили теоретическую основу и разработали программы, демонстрировавшие зачатки «разумного» поведения, например способные играть в шахматы или решать математические задачи.
В первые десятилетия фокус был на создании экспертных систем, которые могли бы имитировать знания и рассуждения специалистов в узких областях. Эти системы, основанные на заранее заданных правилах, успешно применялись в медицине, геологии и других областях. Однако добиться прогресса оказалось сложнее, чем ожидалось. «Зима ИИ» в 1970-х и 1980-х годах была связана с переоценкой возможностей и ограниченностью вычислительных ресурсов.
Возрождение интереса к ИИ произошло в 1990-х годах благодаря развитию машинного обучения. Алгоритмы машинного обучения, такие как SVM (Support Vector Machines), начали демонстрировать впечатляющие результаты в задачах прогнозирования.
В последние годы мы стали свидетелями революции глубокого обучения (Deep Learning), основанного на многослойных нейронных сетях. Именно оно и позволило добиться прорывных результатов в распознавании образов, обработке естественного языка и других областях. Так мы и получили умные нейросети, способные генерировать тексты, изображения и даже видео.
Муха мимо не пролетит.
Безопасно ли платить по биометрии.
Сейчас на основе искусственного интеллекта создаются системы видеонаблюдения, которые помогают распознавать лица. Подобные камеры есть и в дорожном формате (они распознают пешеходов и различные виды транспортных средств).
Любого сделает полиглотом.
ИИ помогает переводить тексты, составлять предложения, а с помощью приложений можно изучать иностранные языки, выполняя упражнения на аудирование.
Маршрут построит.
Еще одна функция искусственного интеллекта — навигация и транспорт. Так, ИИ используется в картах на наших телефонах, именно он оптимизирует маршруты или предсказывает время прибытия транспорта.
Ваш бухгалтер.
Нейросети умеют оптимизировать различные процессы. К примеру, ИИ, которые встроены в банковские приложения, анализируют данные расходов, помогая экономить средства.
Всегда под рукой.
Телефонные голосовые ассистенты, которых можно попросить, к примеру, включить таймер или узнать погоду, тоже работают на нейросетях. Они могут распознавать голос владельца телефона и выполнять мелкие задачи.
Займется бытом.
Поймают ли нас в нейросети: почему люди боятся прогресса и новых технологий.
Сейчас умные колонки есть у множества пользователей. Такие устройства управляются голосом и могут включать музыку, ставить таймер и даже следить за домом. Например, их можно попросить вовремя включать чайник или свет.
Вместо художника.
Многие авторы цифрового контента прибегают к помощи нейросетей, чтобы визуально разнообразить ленту. Кроме того, сейчас многие бренды делают цифровую рекламу своего продукта, используя сгенерированные изображения. С одной стороны, звучит жутко, вдруг теперь у дизайнеров пропадет работа? Но многие эксперты отмечают, что ИИ-картинки сейчас — просто тренд, который скоро сойдет на нет.
Учит и обманывает.
Искусственный интеллект может оперативно находить информацию, помогая в учебе. Однако нельзя не упомянуть, что ИИ может придумывать несуществующие факты и истории! Поэтому в серьезных исследованиях или работе лучше не прибегать к его помощи.
НУЖЕН КОНТРОЛЬ.
Пока в России нет единого закона об искусственном интеллекте, но говорить об урегулировании его работы начали давно. В первую очередь общественность волнует использование нейросетей как «помощников» для мошенников: те обманывают россиян, создавая поддельные фото и даже аудио- и видеосообщения. Сейчас разрабатывается специальный свод законов — цифровой кодекс. В нем можно будет найти информацию о сферах, в которых допустимо, частично допустимо или вообще недопустимо использование ИИ.
ПОДРУЖИМСЯ?
Глава стартапа Replica Евгения Куйда считает, что скоро станут популярны «ИИ-друзья» для эмоциональной поддержки. При этом уже сейчас люди эмоционально привязываются к чат-ботам. В будущем, по мере развития ИИ, есть вероятность, что люди могут захотеть «встречаться» с ИИ-аватарами. Это может стать реальностью, потому что мы проводим много времени онлайн, а строить отношения с реальными людьми становится сложнее.
Россиянки стали даже худеть с помощью чатов, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть составляет специальное меню на период похудения и план персональных тренировок. «Вечерняя Москва» провела эксперимент и узнала, как советует худеть ИИ.