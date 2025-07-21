Часть Владивостока останется без холодной воды почти сутки — адреса

Часть Владивостока в среду, 23 июля, останется без холодной воды в связи с проведением плановых ремонтных работ, рассказали ИА PrimaMedia в «Примводоканале».
Итак, 23 июля с 00:00 до 23:55 часов от холодного водоснабжения будут ограничены следующие адреса:
50 лет Октября, Агатовая, Академика Королева, Александровича, Анютинская, Беговая, Бирюзовая, Бринера, Виноградная, Вишневая, Восточная 1-я, Восточная 2-я, Восточная 3-я, Восточная 4-я, Восточная 5-я, Восточная 6-я, Восточный проспект, Гайдара, Грибоедова, Докучаева, Елецкая, Жасминовая, Жемчужная, Янтарная, Женьшеневая, Заречная, Затонная, Земляничная, Изумрудная, Иннокентьевская, Канская, Карла Маркса, Клары Цеткин, Клубная, Ключ 3-й, Ключ 4-й, Ключ 5-й, Камчатская, Канонерская, Кольцевая, Комитетская, Коралловая, Крутая 2-я, Курильская, Лермонтова, Лесопитомник, Лиманная, Малахитовая, Малиновая, Мандельштама, Междугородняя, Минеральная, Минская, Мусонная, Облепиховая, Овражная, Ореховая, Петропавловская, Плеханова, Подгорная, Подъемная, Полуденная, Порт-Артурская, Пригородная 1-я, Пригородная 2-я, Пригородная 3-я, Пригородная 4-я, Пригородная 5-я, Путятинская, Пшеницына, Радиостанция, Разина, Режицкая, Рыбацкая, Рыбацкий пер., Рябиновая, Светлая, Сиреневая, Спасская, Старцева, Стахановская, Суворовская, Сусанина, Тельмана, Тернейская, Тихая, Урицкого, Фучика, Шаляпина, Шахтерская, Шахтовая, Шевелева, Шоссейная 1-я, Шоссейная 2-я, Шоссейная 3-я, Шоссейная 4-я, Чичерина, Чугаева, Энгельса, Южная, Юности, Янковского.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что Владивосток вновь останется без горячей воды в августе. С 11 числа в краевой столице стартуют летне-осенние гидравлические испытания. Отключения горячего водоснабжения у потребителей будут проходить в четыре этапа.