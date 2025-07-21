День Казанской иконы Божией Матери: что можно и чего нельзя делать 21 июля

21 июля православные верующие отмечают праздник обретения Казанской иконы Божией Матери — одной из самых известных православных святынь в нашей стране. О том, почему она так примечательна и глубоко почитаема в России, а также о значении этого праздника и его традициях — в материале «Вечерней Москвы».
Как явилась икона.
Считается, что образ Казанской иконы Божией Матери был обретен в 1579 году в Казани, через 27 лет после взятия города войсками Ивана Грозного. Существует много версий ее происхождения. Самая распространенная из них — сон десятилетней Матроны после разрушительного пожара, в котором ей явилась Богородица и указала место, где под слоем пепла лежит ее образ. Девочка откопала его, а затем на этом месте был основан Богородицкий девичий монастырь, монахиней которого под именем Мавра стала сама Матрона. Сооружения обители несколько раз перестраивались. В 1808 году там был построен собор, значительная часть которого в 1930-е годы была разрушена.
Однако не исключено, что образ Казанской иконы Божией Матери был известен и раньше. Как объяснил священник Русской православной церкви Николай Савченко, вполне возможно, что икона принадлежала сначала русским, находившимся в плену в Казанском ханстве, и именно они этому образу Богородицы молились.
— Впоследствии Казань была взята с большим кровопролитием, что стало трагической страницей в истории русских и татар. А уже потом образ был обретен на пепелище под грудой золы. С тех пор русские люди молятся Божией Матери и просят ее о помощи, — говорит священнослужитель.
Ей молились в периоды тяжелых испытаний.
Она пребывала с русскими людьми в разных бедах, несравнимых с нынешними, подчеркивает служитель церкви.
— Мы все-таки живем не в плену, в современном обществе. Мы даже стали забывать бога, развлекаться. Но Божия Матерь помогает нам, покрывает нас своим покровом, и люди русские эту икону почитали, — отметил Савченко.
Именно с образом Казанской иконы воины ополчения Минина и Пожарского шли освобождать Москву от поляков во время Смутного времени в 1612 году. Именно освобождение столицы Русского государства ее больше всего и прославило в сердцах людей. А спустя 200 лет во время Отечественной войны 1812 года ее образу молился фельдмаршал Михаил Кутузов перед отъездом в действующую армию.
— Но помимо того, что мы просим образ помочь изгнать неприятеля с родной земли, мы еще и молим его об умиротворении нас, — добавил священник. — И, если смотреть по Смутному времени, это спокойствие настало достаточно быстро после освобождения Москвы. Так что Божия Матерь примиряет народы и прекращает вражду.
Что можно и чего нельзя делать в День Казанской Божьей Матери.
21 июля, в день обретения образа, самое правильное — помолиться Божией Матери.
— Мы должны попросить, чтобы она дала нам силу, твердость противостоять грехам и соблазнам. Божия Матерь у нас ведь — символ чистоты, победы над грехом, символ бесстрастия. И мы тоже должны стремиться к такому же бесстрастию. Оно не означает бесчувственность. Оно означает чистые чувства, незамутненные никакими пороками и духовными болезнями, — призвал священник.
Савченко отметил, что почитание русскими людьми Божией Матери в образе Казанской иконы очень сильное.
— Пусть будут примиряться народы, пусть мы будем примиряться с Богом, Божией Матерью. Пусть она будет давать силу противостоять страстям, нечистоте, грехам всевозможным, и пусть наша жизнь будет такая. Нам в этот день нужно молиться, хранить чистоту, хранить чистые помыслы, душу, сердце, и пусть наша жизнь проходит в соблюдении заповедей божьих и в стремлении к идеалу чистоты и непорочности, какой была Матерь Божья, — пожелал верующим собеседник «ВМ».
Также служитель церкви пожелал 21 июля удаляться от всякого греха, нечистоты и не давать себе никаких послаблений.
— До революции 1917 года в этот день обретения иконы русские люди старались даже не работать. Они шли в храм, вымывшись и надев чистую одежду, прославить Бога, Божию Матерь и дать милостыню нуждающимся, в первую очередь самым нуждающимся, и творить другие добрые дела, — заключил Савченко.
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