День Казанской иконы Божией Матери: что можно и чего нельзя делать 21 июля

Считается, что образ Казанской иконы Божией Матери был обретен в 1579 году в Казани, через 27 лет после взятия города войсками Ивана Грозного. Существует много версий ее происхождения. Самая распространенная из них — сон десятилетней Матроны после разрушительного пожара, в котором ей явилась Богородица и указала место, где под слоем пепла лежит ее образ. Девочка откопала его, а затем на этом месте был основан Богородицкий девичий монастырь, монахиней которого под именем Мавра стала сама Матрона. Сооружения обители несколько раз перестраивались. В 1808 году там был построен собор, значительная часть которого в 1930-е годы была разрушена.