Осенью из Уфы во Вьетнам начнут летать пассажирские самолеты

Сегодня, 21 июля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал две важные новости, связанные со Вьетнамом.
— С 18 по 21 июля мы принимаем в Уфе делегацию социалистической республики Вьетнам, и мы возобновляем прямые рейсы во Вьетнам. Первый самолет улетает 7 ноября. Это тоже немаловажная история, — заявил руководитель региона.
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