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Жительницу Самары оштрафовали на 300 тысяч рублей за прописку 42 мигрантов

Суд признал жительницу Самары виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Суд признал жительницу Самары виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Женщина зарегистрировала в своей квартире 42 иностранца с декабря 2023 по ноябрь 2024 года.

Прокуратура поддержала обвинение по соответствующей статье УК РФ. В результате суд назначил штраф в размере 300 тысяч рублей, который пойдет в доход государства.

Все незаконные регистрации были аннулированы. Расследование проводилось на основании материалов, предоставленных миграционными службами.

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