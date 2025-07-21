В Самаре 21 июля возможно отключение холодной воды: публикуем адреса

ул. Безымянная, 9 (без воды — частный сектор на ул. Морфлотской, ул. Глинобитной и в Сивашском переулке);2-й Карьерный переулок, 51 (без холодной воды — частный сектор в переулке 2-й Карьерный, дома 27−51);ул. Некрасовская, 71−73;ул. Чапаевская, 162 (отключения — по ул. Чапаевской, дома 150−176, а также 155, 161, 163, 165, 171, 173);ул. Физкультурная, 25;ул. Средне-Садовая, 37;ул. Георгия Димитрова, 107а (отключения — на ул. Георгия Димитрова, дома 107а, 117/3);Коломенский переулок, 3 (без воды — просп. Кирова, 152; частный сектор на ул. Мирной от ул. Краснодонской до просп. Кирова, ул. Краснодонская от ул. Черемшанской до ул. Мирной, зона ЦЭВС-2);пос. Мехзавод, 10-й квартал, 17.