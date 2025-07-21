В Иркутске задержаны рейсы из-за позднего прибытия самолетов

В аэропорту Иркутска зафиксированы задержки вылетов рейсов, следующих в Москву и Санкт-Петербург. Причина — позднее прибытие воздушных судов, что повлияло и на расписание в других городах, включая Улан-Удэ и Благовещенск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в общей сложности задержки коснулись 911 пассажиров и шести рейсов.