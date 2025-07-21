В Ростовской области изменилась стоимость рыбы

Стоимость мороженой рыбы в Ростовской области снова изменилась. Обновленные данные на середину июля 2025 года публикует Ростовстат.
На указанный период средняя цена одного килограмма неразделанной мороженой рыбы в регионе составила 307,55 рубля.
Дешевле всего ее можно было купить в Волгодонске (280,35 рубля), в городе Миллерово (286,53 рубля) и Таганроге (294,64 рубля). Дороже среднего рыба продавалась в Ростове-на-Дону (310,80 рубля), Сальске (320,31 рубля) и Шахтах (341,54 рубля).
К слову, в июне 2025 года разделанная мороженая рыба (кроме лососевых) в среднем стоила около 390 рублей за килограмм. Тогда же, в июне, стало известно, что стоимость селедки в Ростовской области увеличилась почти на 100 рублей за год.
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