Разработана нейросетевая архитектура для быстрой обработки табличных данных

По словам исследователей, новый алгоритм уже успешно применяется при решении различных практических и конкурсных задач. В частности, недавно он был успешно применен участниками международного конкурса, который проводился на платформе Kaggle от компании Google, для разработки системы, способной оценивать шансы выживания пациентов после трансплантации костного мозга. Успех российского алгоритма показал, что он способен конкурировать с лучшими предложениями в этой области, подытожили ученые.