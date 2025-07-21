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Хабиров раскритиковал главу района за плохой ремонт улицы в Бирске

Глава Башкирии раскритиковал власти Бирска за некачественный ремонт улицы.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 21 июля глава региона Радий Хабиров обрушился с критикой на администрацию Бирского района. Он заявил, что во время рабочей поездки в Бирск на праздник, к нему подошли местные жители и пожаловались на затянувшийся ремонт улицы Ленина.

— Ко мне жители подошли, были очень обижены, очень злились. Этот проект (благоустройства улицы Ленина — Ред.) очень хороший, вместе делаем хорошее дело. У вас ее смыло всю (дожди разрушили дорогу — Ред.). И мы договорились, что нужно ее восстанавливать как-то. И МинЖКХ тоже хочу чтобы подключились, — заявил на совещании Радий Хабиров.

Глава администрации Бирского района Павел Трапезников согласился с доводами и пообещал исправить ситуацию.

— Да, Радий Фаритович, сделаем. Уже есть вариант, — ответил по видеосвязи глава района.

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