Хабиров раскритиковал главу района за плохой ремонт улицы в Бирске

— Ко мне жители подошли, были очень обижены, очень злились. Этот проект (благоустройства улицы Ленина — Ред.) очень хороший, вместе делаем хорошее дело. У вас ее смыло всю (дожди разрушили дорогу — Ред.). И мы договорились, что нужно ее восстанавливать как-то. И МинЖКХ тоже хочу чтобы подключились, — заявил на совещании Радий Хабиров.