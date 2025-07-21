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«Салат “Бело-зеленый” или “Столичный”, холодник, ростбиф». «Пул Первого» раскрыл меню буфета Дворца Независимости

«Пул Первого» показал меню буфета Дворца Независимости.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие блюда подают в буфете Дворца Независимости. Меню показал «Пул Первого» в телеграм-канале «Время Первого».

— Утро начинается… в буфете Дворца Независимости, — начала рабочую неделю пресс-служба белорусского лидера.

На опубликованном 21 июля фото фрагмента меню можно посмотреть разнообразие блюд: салаты, мясные блюда, гарниры. Есть, например, салатов четыре вида: «Бело-зеленый», «Шик», «Столичный». «Шопский», то супов только один — холодник по-мински со сметаной.

Горячие блюда: запеченная по-домашнему рыба, ростбиф из говядины, шницель натуральный рубленый из свинины, филе птицы в сыре или окорочок из печки. А вот в качестве гарнира к рыбе или мясу можно взять или гречку, или отварную брокколи.

Фрагмент меню буфета Дворца Независимости. Фото: телеграм-канал «Время Первого».

На десерт можно побаловать себя запеканкой из творога. А еще взять в дополнение к основным блюдам кусочек нарочанского хлеба, или вместо основных блюд угоститься беляшом, другой выпечкой.

Еще ранее экс-премьер Головченко рассказывал, что берет в столовой Совмина отварную индейку и всем советует.

Но, конечно, меню президента на высоких встречах гораздо изысканнее. Вот, например, что подавали во время рабочего обеда Лукашенко и президента Гвинеи-Бисау: «Галантин, жюльен, чизкейк и морс на меду».

Еще стало известно, какие подарки Лукашенко получил от губернатора Санкт-Петербурга Беглова: Первый винил «Песняров» и мяч от «Зенита».

Тем временем Беларусь лидирует в продаже Норвегии продукта, который не мог полюбить Лукашенко.