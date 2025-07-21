«Салат “Бело-зеленый” или “Столичный”, холодник, ростбиф». «Пул Первого» раскрыл меню буфета Дворца Независимости

Горячие блюда: запеченная по-домашнему рыба, ростбиф из говядины, шницель натуральный рубленый из свинины, филе птицы в сыре или окорочок из печки. А вот в качестве гарнира к рыбе или мясу можно взять или гречку, или отварную брокколи.