В Мурманской области собаку научили искать китов по запаху

«Джек-рассел-терьер по кличке Жужа научилась искать китов по запаху. Год назад собака стала полноценным участником экспедиции по изучению гренландских китов Охотского моря, а в этом году ученые отправились на побережье Баренцева моря, в водах которого обитают краснокнижные горбатые киты, киты Минке, косатки, морские свиньи и другие млекопитающие. Команда пять раз выходила в море, и каждый раз Жужа демонстрировала отличную “работу носом”, — сказал собеседник агентства.