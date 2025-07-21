В Мурманской области собаку научили искать китов по запаху

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Ученые натренировали собаку искать китов по запаху, первый подобный в России эксперимент прошел в Мурманской области. Планируется, что подобные навыки животного помогут дальнейшему изучению редких китообразных, сообщили ТАСС в природоохранном фонде «Природа и люди».
Горбатые киты и киты Минке с середины мая подходят к берегам Кольского полуострова, чтобы кормиться.
«Джек-рассел-терьер по кличке Жужа научилась искать китов по запаху. Год назад собака стала полноценным участником экспедиции по изучению гренландских китов Охотского моря, а в этом году ученые отправились на побережье Баренцева моря, в водах которого обитают краснокнижные горбатые киты, киты Минке, косатки, морские свиньи и другие млекопитающие. Команда пять раз выходила в море, и каждый раз Жужа демонстрировала отличную “работу носом”, — сказал собеседник агентства.
Собака реагировала при приближении к китам, несмотря на отсутствие визуального контакта и сильную качку. Животное по запаху уже может определить и показать местоположение кита в тумане или в темноте.
В планах научить собаку различать морских животных и выдавать разную реакцию на каждого из них. Ученые считают, что в Жужа может помочь в поиске экскрементов китов — важного источника информации об их кормовой базе, наличии паразитов, уровне гормонов. Получить этот биологический материал весьма непросто.