В Братске хлебокомбинат увеличит выпуск продукции после модернизации

Хлебокомбинат в Братске расширит ассортимент продукции. Предприятие пищевой промышленности посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он поговорил с сотрудниками компании и обсудил планы по производству пряничной продукции.
В 2022 году предприятие получило субсидии в размере 4,1 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов субсидий на развитие хлебопекарной и мукомольной отрасли. Двумя годами позже компания получила еще 1,6 миллиона рублей, которыми покрыла часть лизинговых платежей за тестоделитель и транспорт для перевозки выпечки. Компания также вступила в национальный проект «Производительность труда», который вошел в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».
— Развитие промышленного комплекса — одна из первоочередных задач. Меры поддержки увеличивают долю товара на внутреннем рынке, налаживают экспортные поставки, укрепляют технологический суверенитет государства, — пояснил глава региона.
За период с 2022 по 2023 год хлебокомбинат показало значительный рост производительности. Каждый сотрудник стал выпускать на треть больше продукции, а объемы незавершенного производства удалось сократить более чем на 86%.