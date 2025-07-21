В Братске хлебокомбинат увеличит выпуск продукции после модернизации

В 2022 году предприятие получило субсидии в размере 4,1 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов субсидий на развитие хлебопекарной и мукомольной отрасли. Двумя годами позже компания получила еще 1,6 миллиона рублей, которыми покрыла часть лизинговых платежей за тестоделитель и транспорт для перевозки выпечки. Компания также вступила в национальный проект «Производительность труда», который вошел в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».