ПВО уничтожила над российскими регионами 74 украинских беспилотника

Также «Осторожно, новости» опубликовал кадры из самолета рейса Turkish Airlines 3155 Стамбул — Москва, который посадили в Домодедово вместо Внуково. Пассажиры не могли покинуть самолет более часа, в то время как им заявили, что их ждет еще один перелет во Внуково. Отдельные пассажиры впали в истерику и начали кричать, требуя выпустить их из самолета.