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Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев

Музаев: право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится у школьников в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Право пересдать один из предметов ЕГЭ сохранится у выпускников школ в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Право пересдать ЕГЭ по любому предмету останется у выпускников следующих лет, ведь данная возможность появилась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина», — сказал руководитель ведомства.

Один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля пересдали свыше 135 тысяч выпускников, это на 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Такое право было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 июля в 12.00 мск.