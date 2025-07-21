В Красноярске демонтируют почти сотню гаражей ради новой дороги

Работы ведутся рядом с домом № 18.
Согласно проекту, часть гаражного массива сохранят, остальную территорию очистят. Подрядчик обязан завершить демонтаж до конца года, однако планирует уложиться досрочно.
После сноса на участок зайдут электромонтажники: сети, попадающие в зону строительства, перенесут.
Гаражи убирают в рамках подготовки к строительству новой двухполосной дороги от ул. Гладкова до ул. Судостроительной, 175. Общая протяженность трассы с учетом кольца составит 458 метров.
Проектом предусмотрено строительство ливневой канализации, тротуаров и остановок, обустройство газонов, а также установка освещения и светофоров, сообщает мэрия.