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В Красноярске демонтируют почти сотню гаражей ради новой дороги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В районе улицы Гладкова начали масштабный снос гаражей: подрядчик уже демонтировал 48 из 96 объектов.

Источник: Соцсети

Работы ведутся рядом с домом № 18.

Согласно проекту, часть гаражного массива сохранят, остальную территорию очистят. Подрядчик обязан завершить демонтаж до конца года, однако планирует уложиться досрочно.

После сноса на участок зайдут электромонтажники: сети, попадающие в зону строительства, перенесут.

Гаражи убирают в рамках подготовки к строительству новой двухполосной дороги от ул. Гладкова до ул. Судостроительной, 175. Общая протяженность трассы с учетом кольца составит 458 метров.

Проектом предусмотрено строительство ливневой канализации, тротуаров и остановок, обустройство газонов, а также установка освещения и светофоров, сообщает мэрия.