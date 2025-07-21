На красноярском рынке «Южный» нашли тонну опасных нектаринов из Узбекистана

На красноярском рынке «Южный-2» нашли тонну опасных нектаринов, зараженных гусеницей восточной плодожорки. Как сообщает краевой Россельхознадзор, партию фруктов привезли из Узбекистана на авто через Киргизию.
Специалисты поясняют, что восточная плодожорка является особо опасным карантинным вредителем плодовых семечковых и косточковых культур. Гусеницы повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, мушмулы, персика, абрикоса, яблони, алычи, груши, а также побеги вишни и черешни.
Лицу, которое ввезло зараженные фрукты, выдали уведомление о необходимости принятия фитосанитарных мер. Собственники партии нектаринов решили обработать их специальными препаратами.