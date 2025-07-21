На красноярском рынке «Южный» нашли тонну опасных нектаринов из Узбекистана

Специалисты поясняют, что восточная плодожорка является особо опасным карантинным вредителем плодовых семечковых и косточковых культур. Гусеницы повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, мушмулы, персика, абрикоса, яблони, алычи, груши, а также побеги вишни и черешни.