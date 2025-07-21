Из Красноярска вновь задерживаются рейсы в Москву из-за ограничений в аэропортах столицы

Так, рейс SU 1485 должен был вылететь в 09:40, на данный момент он задержан до 21:05. Вылет по плану авиарейса SU 1487 в 19:35, но его задержали до 21:10. Вылет по плану рейса SU 1483 в 11:10. На данный момент он задержан до 21:40. Помимо этого, SU 1491 должен был покинуть Красноярск 21:40, но его задержали до 02:30 22 июля.