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Из Красноярска вновь задерживаются рейсы в Москву из-за ограничений в аэропортах столицы

Пока задержали четыре авиарейса.

Источник: Krasnoyarskmedia

Из аэропорта Красноярска в Москву на вылет задержали четыре рейса. Это связано с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в московских аэропортах.

Так, рейс SU 1485 должен был вылететь в 09:40, на данный момент он задержан до 21:05. Вылет по плану авиарейса SU 1487 в 19:35, но его задержали до 21:10. Вылет по плану рейса SU 1483 в 11:10. На данный момент он задержан до 21:40. Помимо этого, SU 1491 должен был покинуть Красноярск 21:40, но его задержали до 02:30 22 июля.

Актуальное расписание смотрите по ссылке.