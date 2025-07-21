Двух высокопоставленных полицейских осудят в Башкирии за очень крупную взятку

В Башкирии завершилось расследование дела против высокопоставленных сотрудников полиции, обвиняемых в крупном мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, в декабре 2022 года начальник МВД города Октябрьский и бывший руководитель территориального подразделения экономической безопасности МВД республики получили от местного жителя 2,5 миллиона рублей. Деньги были взяты за обещание обеспечить мягкую меру пресечения по делу о незаконном обороте алкоголя, хотя полицейские не имели реальной возможности повлиять на решение суда и даже не собирались этого делать.
Преступление выявила ФСБ. На мужчин завели уголовное дело по статьям за крупное мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и пособничестве в его совершении. Арестовано имущество обвиняемых на сумму 15 миллионов рублей.
— В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Октябрьский в настоящее время рассматривается в суде. Действиям взяткодателя также дана правовая оценка, — сообщает СК.
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