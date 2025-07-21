Двух высокопоставленных полицейских осудят в Башкирии за очень крупную взятку

Согласно версии следствия, в декабре 2022 года начальник МВД города Октябрьский и бывший руководитель территориального подразделения экономической безопасности МВД республики получили от местного жителя 2,5 миллиона рублей. Деньги были взяты за обещание обеспечить мягкую меру пресечения по делу о незаконном обороте алкоголя, хотя полицейские не имели реальной возможности повлиять на решение суда и даже не собирались этого делать.