В Красноярске на Центральной набережной прошел патриотический фестиваль

«Красноярцы с честью и достоинством выполняют воинский долг, защищают интересы нашей великой страны. От имени всех горожан выражаю благодарность бойцам СВО. Спасибо их семьям за мужество и поддержку, — сказал Алексей Шувалов. — Наш очередной патриотический фестиваль организован при поддержке силовых структур. Благодарен всем, кто участвовал в подготовке этого важного мероприятия. Сегодняшний день наглядно показывает единение жителей Красноярска».