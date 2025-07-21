В Красноярске на Центральной набережной прошел патриотический фестиваль

В Год защитника Отечества и в год 80-летия Великой Победы фестиваль приобрел особое значение, дополнив программу городских мероприятий.
У мероприятия есть свои традиции. Открыта площадка добровольного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Представители поделились с гостями информацией о своей работе.
«Патриотично заботиться о слабых, а заблудившийся человек всегда слаб, — отметила Галина Филиппова, координатор ДПСО “ЛизаАлерт” в Красноярском крае. — Нашему отряду исполнилось восемь лет. За это время мы вернули домой живыми 2,5 тысячи потерявшихся. Планируем, что наше десятилетие будем отмечать на ЯРких БЕРЕГАХ».
Неизменными участниками фестиваля являются представители МЧС. На площадке работала выставка ретро-техники. Можно было посмотреть, как со временем менялись пожарная техника. Также спасатели представили своё обмундирование.
«Снаряжение можно и посмотреть, и примерить. Например, надеть дыхательный аппарат», — рассказал Юрий Гартман, заместитель начальника пожарно-спасательной части № 1 г. Красноярска.
Одной из наиболее интересных площадок стала зона молодёжного центра «Патриот», где посетители могли увидеть процесс сборки и разборки оружия.
Этот процесс заинтересовал гостей разного возраста. Отцы вспомнили армию, дети внимательно наблюдали за действиями сотрудников центра.
На сцене звучало множество патриотических песен. Под Коммунальным мостом вечером начала свою работу площадка «Арт-берег».
«Такие мероприятия важны, мы видим, что площадки востребованы. На фестиваль приходят семьями, участвуют в различных активностях, — отметил Ильяс Валеев, участник СВО, заместитель председателя КРОО “Союз ветеранов специальной военной операции”. — Любой человек, который присутствовал в этот день на Центральной набережной, точно может сказать: патриотизм в сердцах людей!».
Особое внимание на фестивале уделили участникам специальной военной операции и их семьям. Алексей Шувалов, исполняющий обязанности главы города, вручил благодарности родственникам бойцов по ходатайству командиров войсковых частей. Кроме того, участнику СВО Сергею Кызынгашеву была вручена медаль командора Резанова в знак признания его выдающихся заслуг и достижений, способствующих укреплению позитивного имиджа Красноярска.
«Красноярцы с честью и достоинством выполняют воинский долг, защищают интересы нашей великой страны. От имени всех горожан выражаю благодарность бойцам СВО. Спасибо их семьям за мужество и поддержку, — сказал Алексей Шувалов. — Наш очередной патриотический фестиваль организован при поддержке силовых структур. Благодарен всем, кто участвовал в подготовке этого важного мероприятия. Сегодняшний день наглядно показывает единение жителей Красноярска».
Посетители фестиваля получили возможность внести свой вклад в поддержку участников СВО. На площадке ресурсного центра печатали на 3D-принтере необходимые предметы для бойцов, такие как контейнеры для обезболивающих препаратов и хвостовые стабилизаторы для дронов.
«Всё изготовленное отправится в зону боевых действий», — рассказала руководитель центра Светлана Евдокимова.
Эта площадка пользовалась популярностью у мужской аудитории. А женщины были на соседней: там серебряные волонтеры плели антидроновые сети и защитные костюмы.
Завершением патриотического фестиваля стал показ фильма «Нюрнберг».