Шереметьево предупредил об увеличении времени обслуживания пассажиров

«Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию… по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности», — сказано в пресс-релизе Шереметьево.
Аэропорт добавил, что авиакомпании корректируют расписание полетов. Об изменениях в графике уже сообщал «Аэрофлот». Причиной перевозчик назвал вводившиеся в Шереметьево временные ограничения 20 и 21 июля.
Дептранс Москвы предупредил о задержках наземного транспорта и призвал горожан пересесть на метро. По прогнозу синоптиков, сегодня в столице может выпасть почти 40% от месячной нормы осадков. В Москве и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности из-за грозы.