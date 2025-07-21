Шереметьево предупредил об увеличении времени обслуживания пассажиров

Аэропорт Шереметьево сообщил, что сейчас работает в штатном режиме, но время обслуживания пассажиров может быть увеличено. В авиагавани уточнили, что рейсы на прилет принимают по прибытию самолетов, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов.