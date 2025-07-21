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Шереметьево предупредил об увеличении времени обслуживания пассажиров

Аэропорт Шереметьево сообщил, что сейчас работает в штатном режиме, но время обслуживания пассажиров может быть увеличено. В авиагавани уточнили, что рейсы на прилет принимают по прибытию самолетов, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов.

Источник: РИА "Новости"

«Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию… по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности», — сказано в пресс-релизе Шереметьево.

Аэропорт добавил, что авиакомпании корректируют расписание полетов. Об изменениях в графике уже сообщал «Аэрофлот». Причиной перевозчик назвал вводившиеся в Шереметьево временные ограничения 20 и 21 июля.

Дептранс Москвы предупредил о задержках наземного транспорта и призвал горожан пересесть на метро. По прогнозу синоптиков, сегодня в столице может выпасть почти 40% от месячной нормы осадков. В Москве и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности из-за грозы.