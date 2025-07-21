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В аэропорту Иркутска задержаны рейсы из-за позднего прибытия самолётов

В результате задержки коснулись 911 пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

В аэропортах Иркутска, Улан-Удэ и Благовещенска зафиксированы задержки шести рейсов авиакомпаний следующих в Москву и Санкт-Петербург. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Причиной стало позднее прибытие воздушных судов. В результате задержки коснулись 911 пассажиров. Байкало-Ангарская, Бурятская и Благовещенская транспортные прокуратуры проводят мониторинг ситуации.

Особое внимание уделяется соблюдению норм законодательства о защите прав авиапассажиров при задержках рейсов.