В аэропорту Иркутска задержаны рейсы из-за позднего прибытия самолётов

В аэропортах Иркутска, Улан-Удэ и Благовещенска зафиксированы задержки шести рейсов авиакомпаний следующих в Москву и Санкт-Петербург. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Причиной стало позднее прибытие воздушных судов. В результате задержки коснулись 911 пассажиров. Байкало-Ангарская, Бурятская и Благовещенская транспортные прокуратуры проводят мониторинг ситуации.
Особое внимание уделяется соблюдению норм законодательства о защите прав авиапассажиров при задержках рейсов.