В аэропорту Иркутска задержаны рейсы из-за позднего прибытия самолётов

В аэропортах Иркутска, Улан-Удэ и Благовещенска зафиксированы задержки шести рейсов авиакомпаний следующих в Москву и Санкт-Петербург. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.