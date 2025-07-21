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Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме, несмотря на дождь

Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме на фоне ливня.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Аэропорты «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» работают штатно на фоне ливня, сообщили РИА Новости авиагавани.

Ранее утром в понедельник синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что почти 40% месячной нормы осадков может выпасть в 21 июля в Москве. Дождь идет с ночи. Дептранс предупреждал, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта.

«Московский аэропорт “Домодедово” является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода», — сообщили в авиагавани.

Там добавили, что «текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра и обеспечения безопасности производственных процессов на аэродроме».

«Да, штатно», — уточнили во «Внуково».

«Работает штатно», — рассказали в «Шереметьево».

«Аэропорт работает в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов по погодным условиям нет», — рассказали в «Жуковском».