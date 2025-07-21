Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме, несмотря на дождь

Ранее утром в понедельник синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что почти 40% месячной нормы осадков может выпасть в 21 июля в Москве. Дождь идет с ночи. Дептранс предупреждал, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта.