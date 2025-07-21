Врачи предупредили об опасной бактерии на море в любимой белорусами Турции

Другие виды этих бактерий, например, Вибрио вульнификус (Vibrio vulnificus) при контакте с кожей может вызвать тканевые инфекции и некротизирующий фасциит. Бактерии Вибрион парагемолитический (Vibrio parahaemolyticus) могут передаваться через моллюсков и сырые устрицы. Заражение бактерией может проявляться болью в животе, рвотой, диареей и лихорадкой. При слабой иммунной системе эти инфекции могут проникнуть в кровь и вызвать сепсис.