Врачи предупредили об опасной бактерии на море в любимой белорусами Турции

Стало известно, что в Турции в море завелась опасная бактерия, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, белорусов, которые отдыхают или хотят поехать на отдых в Турцию предупредили об опасности заражения бактерией Вибрион. Вызывающей холеру.
Турецкие СМИ сообщают, что опасные бактерии Вибрион (Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus) обнаружили на побережьях сразу трех морей в Турции — Мраморном, Эгейском и Средиземном.
— Отдыхающим в этих местах, нужно быть предельно осторожными, — прокомментировал доктор по урологии стамбульской больницы Угур Аферин.
Известно, что данные бактерии размножаются в горячей и соленой воде, а попадая в ЖКТ при проглатывании загрязненной морской воды, могут вызвать холеру. Также высок риск заражения при контакте открытых ран с морской водой.
Другие виды этих бактерий, например, Вибрио вульнификус (Vibrio vulnificus) при контакте с кожей может вызвать тканевые инфекции и некротизирующий фасциит. Бактерии Вибрион парагемолитический (Vibrio parahaemolyticus) могут передаваться через моллюсков и сырые устрицы. Заражение бактерией может проявляться болью в животе, рвотой, диареей и лихорадкой. При слабой иммунной системе эти инфекции могут проникнуть в кровь и вызвать сепсис.
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