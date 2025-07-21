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Продажи Лабубу на Wildberries с января превысили 1,5 млрд руб

С мая обороты зубастых эльфов увеличились на 4700% по сравнению с апрелем. В компании заявили, что игрушку приобрел почти каждый десятый житель страны.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Лабубу достают из пакета-сюрприза
Источник: РИА "Новости"

Об этом свидетельствует аналитика Wildberries&Russ, на которую ссылается информационное агентство ТАСС. В июне обороты Лабубу увеличились еще на 1190%.

Впервые зубастые эльфы появились на маркетплейсе в июле 2024-го. Но до весны текущего года спрос фиксировался крайне низкий.

Персонаж Лабубу создал гонконгский художник Касинг Лунг около десяти лет назад. Эльф с ушами и острыми зубами впервые появился в книге The Monsters. С 2019 года китайская компания Pop Mart начала выпускать игрушки в формате сюрприз-пакетов, где заранее неясно, какой экземпляр попадется покупателю. Механизм коллекционирования стал драйвером популярности бренда.

Всплеск интереса к Лабубу пришел в Россию из Азии, где игрушка стала вирусной в соцсетях и попала в поле зрения знаменитостей. Сейчас на маркетплейсах продаются как оригинальные фигурки, так и реплики. Цена на Лабубу в официальных магазинах начинается от 1800 рублей, но при заказе из-за рубежа доходит до нескольких десятков тысяч.

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