Продажи Лабубу на Wildberries с января превысили 1,5 млрд руб

Всплеск интереса к Лабубу пришел в Россию из Азии, где игрушка стала вирусной в соцсетях и попала в поле зрения знаменитостей. Сейчас на маркетплейсах продаются как оригинальные фигурки, так и реплики. Цена на Лабубу в официальных магазинах начинается от 1800 рублей, но при заказе из-за рубежа доходит до нескольких десятков тысяч.