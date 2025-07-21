«Авангард» расторг контракт с защитником Джесси Блэкером

«Межсезонье — это период активной работы, единственное окно возможностей что-то изменить во благо команды, усилить состав и оптимизировать ситуацию с потолком зарплат. Мы благодарны хоккеисту и его агенту за то, что они с пониманием отнеслись к нашему решению. Желаем Джесси успешного продолжения карьеры и всего самого наилучшего! А мы продолжим делать всё, чтобы наша команда стала ещё сильнее, следите за новостями», — заявил Сопин в интервью пресс-службе клуба.