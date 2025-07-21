«Авангард» расторг контракт с защитником Джесси Блэкером

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта с защитником Джесси Блэкером по соглашению сторон. Примечательно, что соглашение с канадским хоккеистом было подписано всего полтора месяца назад — в начале июня 2025 года. Финансовые компенсации при расторжении контракта выплачиваться не будут.
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что межсезонье — это время для активной работы над улучшением состава команды.
«Межсезонье — это период активной работы, единственное окно возможностей что-то изменить во благо команды, усилить состав и оптимизировать ситуацию с потолком зарплат. Мы благодарны хоккеисту и его агенту за то, что они с пониманием отнеслись к нашему решению. Желаем Джесси успешного продолжения карьеры и всего самого наилучшего! А мы продолжим делать всё, чтобы наша команда стала ещё сильнее, следите за новостями», — заявил Сопин в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, что в прошедшем сезоне КХЛ Джесси Блэкер выступал за «Автомобилист». В 53 матчах он набрал 18 (3+15) очков, показав при этом положительный показатель полезности «+12». Теперь игрок вернется на трансферный рынок, где сможет рассмотреть новые предложения о продолжении карьеры.